I Foo Fighters hanno pubblicato un assaggio di un nuovo brano inedito

Sembra essere tutto pronto per un ritorno in grande stile da parte dei Foo Fighters. La band tornerà infatti a suonare dal vivo a fine maggio, per quello che diventerà il primo tour del gruppo dopo la morte di Taylor Hawkins.

Nonostante non si sappia ancora chi si sarà seduto dietro i tamburi per questo nuovo capitolo della storia dei Foo Fighters (le voci che parlavano di Matt Cameron dei Pearl Jam sono state messe a tacere dallo stesso batterista), un piccolo accenno di nuova musica è arrivata – a sorpresa – sui profili social della band: un’immagine bianca con la scritta “are you thinking what I’m thinking?” (state pensando a quello che sto pensando io?) e 13 secondi di strumentale in puro stile FF.

Non si sa se il brano diventerà un singolo o se ci sarà da aspettarsi un nuovo album (il primo da Medicine at Midnight del 2021), ma anche solo questo accenno è bastato ad entusiasmare i fan che potranno riabbracciare la band dopo un periodo davvero complesso. In fondo Dave Grohl l’aveva detto: «Senza Taylor non saremmo mai diventati la band che siamo oggi e senza Taylor diventeremo una band totalmente differente».