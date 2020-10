I Foo Fighters hanno lanciato una fanzine digitale

«Non ci sarebbero stati 25 anni di Foo Fighters senza di voi, il popolo del rock & roll», ha detto la band di Dave Grohl per presentare The People of Rock and Roll, una fanzine digitale in cui i fan possono condividere storie e pensieri a proposito della band.

La fanzine, insieme al discusso “Van Tour” (prima rimandato e poi cancellato causa pandemia) e al documentario What Drives Us, fa parte dei festeggiamenti per il 25° anniversario del primo album del gruppo. Tutte le storie pubblicate online sono divise per location o membro della band, e al momento superano già le 135 pagine. Ci sono racconti di padri che fanno ore di macchina per portare i figli a sentire un concerto, fan che hanno aspettato 36 ore per assicurarsi un posto in prima fila, coppie che si sono conosciute sotto il palco. Potete leggere tutto a questo link.