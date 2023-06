I Foo Fighters hanno dedicato ‘Everlong’ a Taylor Hawkins a Glastonbury

I Foo Fighters continuano a onorare Taylor Hawkins a più di un anno dalla sua morte. Durante l’apparizione a sorpresa del gruppo al Glastonbury Fest 2023, dopo essere stato annunciati come i Churnups, il frontman Dave Grohl ha dedicato Everlong al batterista.

Durante la performance, Grohl ha detto al pubblico che Everlong era di solito il loro “modo di dire addio, perché non ci piace mai dire addio… . Torneremo l’anno prossimo per un intero tour così potrete tornare a trovarci”.

“Ma vorrei ringraziare ognuno di voi per essere rimasto nei paraggi negli ultimi 28 anni”, ha aggiunto. E poi “Vorrei dedicare questa canzone a Mr. Taylor Hawkins. Quindi cantiamo fortissimo per Mr. Taylor”. La folla ha iniziato a gridare in coro “Taylor”.

The Foo Fighters playing 'Everlong' at #Glastonbury – dedicated to Taylor Hawkins ❤️#Glastonbury23 pic.twitter.com/N12l9GpUay — Far Out #Glastonbury23 updates (@FarOutMag) June 23, 2023

Altre canzoni scaletta includevano No Son of Mine, Learn to Fly e The Pretender. La figlia di Grohl, Violet, si è unita al gruppo per Show Me How.

L’esibizione arriva diverse settimane dopo che Grohl ha condiviso una lettera emotiva ai fan dei Foo Fighters dopo i loro primi showsenza Hawkins.

“Ora che siamo tornati dalla nostra prima serie di concerti, mi sono sentito obbligato a scrivere e ringraziare tutti voi per essere lì per noi”, ha scritto Grohl. “Ogni notte quando vi vedo cantare, mi ftea cantare più forte. Quando vi vedo urlare, mi fate urlare più forte. Quando vedo le vostre lacrime, mi viene da piangere”.

Ha aggiunto: “E quando vedo la vostra gioia, mi date gioia. Ma vi vedo… ed è bello vedervi, viverequeste emozioni insieme. Perché lo abbiamo sempre fatto insieme. Ancora e ancora. A presto”.

La band ha anche dato il benvenuto a Hayley Williams dei Paramore per una performance di My Hero lo scorso fine settimana al Bonnaroo.

Hawkins è morto alla fine di marzo all’età di 50 anni dopo aver subito un arresto cardiaco durante il tour del gruppo in Colombia.

Da Rolling Stone US