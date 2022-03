I Foo Fighters hanno cancellato il tour dopo la morte di Taylor Hawkins

I Foo Fighters hanno cancellato ufficialmente tutte le date del tour in corso dopo la morte del batterista Taylor Hawkins avvenuta il 25 marzo.

Lo hanno comunicato sui social: «È con grande tristezza che i Foo Fighters confermano la cancellazione di tutte le prossime date del tour dopo la terribile perdita del nostro fratello Taylor Hawkins. Siamo dispiaciuti e rattristati come voi dal fatto che non ci vedremo come previsto».

«Prendiamoci questo tempo» continua il messaggio «per piangere, per superare il dolore, per stare vicini ai nostri cari e per apprezzare i ricordi e la musica che abbiamo fatto assieme»

I Foo Fighters erano in tour quando è giunta la notizia della morte improvvisa del batterista. L’ultimo concerto si è tenuto il 20 marzo al Lollapalooza argentino. Hawkins è morto in un hotel di Bogotà, in Colombia, prima dell’esibizione al festival Estéro Picnic. I Foo avrebbero dovuto esibirsi ai Grammy Awards previsti nella notte fra domenica e lunedì.

Non sono note le cause precise dell’amore di Hawkins, ma i primi test tossicologici eseguiti dagli investigatori colombiani e dal medico legale hanno trovato nel corpo del batterista dieci sostanze, fra cui marijuana, antidepressivi triciclici, benzodiazepine e oppiacei.

