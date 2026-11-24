Per essere una band che «non ha canzoni», i Fontaines D.C. ne hanno trovata almeno una da dedicare proprio a Liam Gallagher. Sabato scorso, 21 novembre, durante il concerto all’AO Arena di Manchester, Grian Chatten ha introdotto I Love You con una dedica: «Questa parte è per Liam Gallagher». Il cantante degli Oasis, infatti, aveva risposto su X a un fan che gli chiedeva perché la band irlandese non fosse stata scelta per aprire i concerti degli Oasis: «Non sono abbastanza bravi, non hanno canzoni». Le schermaglie tra i due gruppi risalgono al settembre 2024, quando Carlos O’Connell e Conor Deegan III avevano manifestato il loro disinteresse per la reunion dei fratelli Gallagher e suscitato la reazione di Liam.

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Ora non è scontata la scelta di I Love You. Il brano, pubblicato nel 2022 e contenuto in Skinty Fia, era stato definito da Chatten «la prima canzone apertamente politica che abbiamo scritto». Racconta le contraddizioni vissute da un irlandese all’estero, diviso tra l’orgoglio per le proprie origini e la rabbia per il presente politico e le pagine più oscure della storia del suo Paese.

Gallagher, nel frattempo, non ha perso l’occasione per replicare. A un fan, sempre X, che gli chiedeva un commento sulla dedica, ha risposto: «A quanto pare, la parte migliore del concerto». Di tutt’altro avviso Mike Joyce, ex batterista degli Smiths, che in occasione dello stesso concerto ha definito i Fontaines D.C. «la migliore band del pianeta in questo momento».