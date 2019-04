Florence and the Machine, una canzone per la nuova puntata di ‘Game of Thrones’ 

Dopo Seven Devils – il singolo estratto dall’album Ceremonials del 2011 –, inserita nel trailer della seconda stagione, Game of Thrones torna a collaborare con Florence and the Machine. La band di Florence Welch, infatti, ha suonato una canzone originale per i titoli di coda della seconda puntata dell’ottava stagione dello show. Il brano si intitola Jenny of Oldstones, ed è stato scritto dal compositore di tutte le musiche della serie Ramin Djwadi. Potete ascoltarlo qui sotto.

I Florence and the Machine sono in tour per promuovere l’ultimo album High as Hope. Dopo le date a Bologna e Torino, la band tornerà in Italia la prossima estate per esibirsi a Milano Rocks.