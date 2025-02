I figli di John Lennon, Kelly Rowland, e molte altre celebrities ricordano Roberta Flack

Fan e celebrities stanno piangendo la scomparsa di Roberta Flack, artista premiata ai Grammy e voce dietro a brani come Killing Me Softly With His Song, morta il 24 febbraio all’età di 88 anni. Sarah Jessica Parker, Kelly Rowland, Tyler, the Creator e Jennifer Hudson sono tra le star che hanno reso omaggio alla cantante.

Hudson ha condiviso una foto d’archivio dell’artista, scrivendo nella didascalia: «Sono così triste nell’apprendere della scomparsa di Roberta Flack. Una delle più grandi cantanti soul di tutti i tempi. Riposa in pace, Ms. Flack. La tua eredità vivrà per sempre!!!»

In un altro post, Kelly Rowland ha scritto che il suo “cuore si è spezzato” dopo aver appreso la notizia. «La nostra cara Ms. Roberta Flack è passata oltre, ma quanta meraviglia ci ha lasciato! GRAZIE per il tuo dono» ha scritto l’ex star delle Destiny’s Child. «GRAZIE per aver fatto parte della colonna sonora dei momenti più teneri della mia vita».

Anche Tyler, the Creator ha condiviso uno screenshot mentre ascoltava Early Ev’ry Midnight con la didascalia: «Buon viaggio».

Anche i figli di John Lennon, Julian e Sean Ono, hanno scritto qualcosa a riguardo. Per Julian: «Flack era una vicina di casa di mio padre… e una cara amica della nostra famiglia». Sean ha aggiunto che «era una donna incredibilmente gentile. Un talento unico. Sarò eternamente grato di averla conosciuta».

Roberta Flack was a neighbor of Dad’s in New York City, and a dear friend of our family. Very sad to hear of her passing. 🙏🏼

Deepest condolences to all who loved her. ❤️💐

📷: Pictorial Press, Ltd. pic.twitter.com/F5qxaQcPWP

— Julian Lennon (@JulianLennon) February 24, 2025