I fan di Drake hanno vandalizzato la casa di Kanye West

Continua la faida tra Kanye West e Drake: i fan del secondo hanno infatti deciso di colpire l’abitazione d’infanzia di Kanye, casa che tra l’altro è stata replicata nei listening party di Donda (ve ne abbiamo parlato qui). . Lo riporta il sito Uproxx.

Qualche sostenitore di Drake ha lasciato dei cartelli sulla casa dove Kanye è cresciuto, a Chicago: uno è dedicato al prossimo album di Drake, Certified Lover Boy, in uscita a settembre, un altro se la prende con Justin LaBoy, celebrity ed ex giocatore di basket che ha vissuto con Kanye e che ha documentato la lavorazione del disco dallo stadio Mercedes-Benz di Atlanta. Sul terzo cartello invece compare la scritta 45 44 Burnt Out, dal testo di Betrayal di Trippie Redd e Drake in cui il Drake, appunto, sembrerebbe attaccare Kanye. Attacco a cui Kanye ha risposto con: «Ho avuto problemi con coglioni come te da tutta la vita. Non ti riprenderai mai».

Le foto:

Kanye West’s childhood home is vandalized by Drake fans pic.twitter.com/ZsgxRPE7QN — 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙. (@StrappedHH) August 28, 2021





I messaggi sono apparsi dopo che Kanye aveva comunicato l’indirizzo della casa di Toronto di Drake. Ci vediamo al prossimo episodio.