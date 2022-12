I False Heads saranno i prossimi ospiti di Dirty Mondays a Milano

Il rock non morirà mai; diffidate da chiunque vi dica il contrario. È una vita che questa frase si ripete, ma al contempo è da dodici anni che Dirty Mondays, la serata rock di Milano, smuove i lunedì del capoluogo meneghini con il format Every Monday, con il suo programma che dà spazio anche a band internazionali del genere.

Vi avevamo parlato, qualche mese, dell’inaugurazione stagionale con il duo britannico/coreano dei Wooze, e ora siamo qui a segnalarvi un altro grande evento della stagione: il live dei False Heads.

I False Heads sono una band rock-punk di East London formata da Luke Griffiths (voce/chitarra), Jake Elliott (basso) e Barney Nash (batteria/voce), un mix di Queens of The Stone Age, Pixies e una buona dose di Ramones. Quest’ultima reference non è un caso: nel 2015 la band ha infatti attirato l’attenzione di Danny Fields, ex manager dei Ramones, che li ha definiti «Il futuro del rock ‘n roll».

Il power trio, che finora ha pubblicato due album, It’s All There But You’re Dreaming del 2020 e Sick Moon del 2022, sarà ospite di Dirty Mondays il prossimo lunedì 12 dicembre sul palco del Nepentha Club, in Piazza Armando Diaz 1 a Milano, a cui seguirà il dj set rock firmato dalla crew di Drity Mondays.

È possibile registrarsi all’evento a questo link.