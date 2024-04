I Dream Theater tornano in Italia: due date a ottobre con Mike Portnoy alla batteria

Sono già passati quarant’anni (per la precisione 39) da quando i Dream Theater hanno iniziato a scrivere una delle pagine più significative della storia del metal (e non solo). Per l’occasione, la band di John Petrucci torna in Europa insieme a Mike Portnoy, storico batterista del gruppo che ritorna dopo aver lasciato la band nel 2010.

I Dream Theater faranno tappa anche in Italia per due spettacoli: venerdì 25 ottobre al Forum di Assago (Milano) e sabato 26 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti sono disponibili in vari pacchetti sui principali circuiti di vendita.

«Questo tour sarà speciale per tutti noi», ha dichiarato la band. «Ogni concerto sarà pieno di attese ed emozioni di ogni tipo. Non vediamo l’ora di salire nuovamente sul palco insieme per iniziare le celebrazioni dei nostri 40 anni».

Ma non finisce qui. Perché i Dream Theater promettono tante novità nei prossimi mesi, anche perché il ritorno di Portnoy non è solo legato all’attività live. Il gruppo sta infatti incidendo un nuovo album. Quando Rolling Stone li ha intervistati in esclusiva mondiale, ci hanno raccontato di aver ritrovato la magia, come se non fossero passati 14 anni.

«Siamo arrivati qui con lo scopo di creare una nuova magia e, senza nemmeno parlarne, abbiamo iniziato a jammare», ha detto Portnoy. «Tutto ciò che abbiamo scritto suona come qualunque canzone o album classico dei Dream Theater. Lo stile è quello, l’intesa è la stessa, così come le persone. Tutto suona molto familiare». Insomma, a quanto pare il meglio deve davvero venire e questi primi quarant’anni di carriera della band non possono coronarsi in altro modo.

Chi vorrà seguire la band in giro per l’Europa, potrà trovare tutte le date in fondo a questo articolo, ma per quanto riguarda le date italiane:

An Evening With DREAM THEATER

40th Anniversary Tour 2024-2025

Venerdì 25 ottobre 2024 – Milano, Forum

Sabato 26 ottobre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

Ecco invece le date europee:

20 ottobre – Londra, Inghilterra – The O2

22 ottobre – Berlino, Germania – Uber Eats Music Hall

23 ottobre – Colonia, Germania – Palladium

25 ottobre – Milano – Forum

26 ottobre – Roma – Palazzo dello Sport

28 ottobre – Monaco di Baviera, Germania – Zenith

29 ottobre – Zagabria, Croazia – Arena Zagreb

1 novembre – Budapest, Ungheria – Budapest Arena

2 novembre – Praga – Repubblica Ceca – Fortuna Arena

3 novembre – Lodz, Polonia – Atlas Arena

6 novembre – Helsinki, Finlandia – Metro Areena

8 novembre – Stoccolma, Svezia – Waterfront

9 novembre – Oslo, Norvegia – Spektrum

10 novembre – Copenhagen, Danimarca – Poolen

12 novembre – Lussemburgo – Rockhal

13 novembre – Zurigo, Svizzera – The Hall

14 novembre – Lione, Francia – Halle Tony Garnier

16 novembre – Lisbona, Portogallo – MEO Arena

17 novembre – Madrid, Spagna – La Cubierta de Leganés

20 novembre – Stoccarda, Germania – Beethovensaal

21 novembre – Francoforte, Germania – Jahrhundderthalle

23 novembre – Parigi, Francia – Adidas Arena

24 novembre – Amsterdam, Paesi Bassi – AFAS Live