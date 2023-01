I Doors hanno venduto parte del loro catalogo

Dopo aver fatto propri i cataloghi di Prince, James Brown, Alice in Chains, Julian Casablancas degli Strokes e, in ultimo, Joey Ramone, l’editore indipendente Primary Wave Music ha chiuso un altro importante contratto, che la stessa azienda ha definito «monumentale».

La Primary Wave Music ha infatti acquisito i diritti di Robby Krieger e Ray Manzarek, rispettivamente chitarrista e tastierista dei Doors. L’acquisizione include il catalogo musicale, le registrazioni, i marchi, i diritti sul merchandising e sulle entrate legati ai due musicisti, ma non coinvolge i diritti legati al batterista John Densmore e a Jim Morrison. L’acquisizione comprende però quote dei principali brani della band come Break on Through (to the Other Side), Light My Fire, Hello, I Love You, People Are Strange, L.A. Woman, Riders on the Storm.

«Dopo 58 anni magici, ho deciso di vendere le mie quote dei Doors a Primary Wave», ha dichiarato Kieger, spiegandone così le ragioni: «Questo mi consentirà di aiutare ancor più una serie di enti di beneficenza con cui collaboro. So che Primary Wave ci tiene alla musica e all’arte ed è capace di portare certi patrimoni ad un altro livello. Il nostro manager di lunga data, Jeff Jampol, proteggerà ancora l’eredità dei Doors in partnership con Primary Wave, quindi mi sento abbastanza tranquillo e felice sul futuro della band».

Dorothy Manzarek, vedova di Ray, ha rilasciato la sua opinione con un comunicato stampa: «Io e Ray abbiamo passato molto tempo a discutere sull’eredità dei Doors e su come gestirla dopo la sua scomparsa. La nostra famiglia ha lavorato pazientemente per trovare il giusto partner per continuare i sacrifici di una vita di Ray di proteggere e promuovere la sua arte».

Non sono ancora state rese note le cifre dell’acquisizione.