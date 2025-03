I Dire Straits ripubblicheranno ‘Brothers in Arms’ con un concerto integrale d’epoca

I Dire Straits pubblicheranno il 16 maggio una nuova edizione per il quarantennale di Brothers in Arms. Uscito nel maggio 1985, il disco di So Far Away, Money for Nothing e Walk of Life è il best seller del gruppo di Mark Knopfler (a questo link la nostra classifica di tutti i loro album).

La variante deluxe della 40th Anniversary Edition sarà disponibile su 5 LP oppure 3 CD. Oltre ai nove pezzi originali conterrà un concerto integrale registrato il 16 agosto 1985 al Municipal Auditorium di San Antonio, Texas, durante il lunghissimo mondiale tour che seguì la pubblicazione del disco, 248 show in 117 città. Non vennero però in Italia: i Dire Straits erano stati scottati da precedenti esperienze nel nostro Paese.

Le versioni deluxe contengono anche un libretto con note di copertina di Paul Sexton, frutto di nuove interviste a Mark Knopfler, John Illsley e Guy Fletcher.

La track list:

1. So Far Away

2. Money For Nothing

3. Walk Of Life

4. Your Latest Trick

5. Why Worry

6. Ride Across The River

7. The Man’s Too Strong

8. One World

9. Brothers In Arms

10. Ride Across The River (San Antonio Live In 85)

11. Expresso Love (San Antonio Live In 85)

12. One World (San Antonio Live In 85)

13. Romeo And Juliet (San Antonio Live In 85)

14. Private Investigations (San Antonio Live In 85)

15. Sultans Of Swing (San Antonio Live In 85)

16. Why Worry? (San Antonio Live In 85)

17. Walk Of Life (San Antonio Live In 85)

18. Two Young Lovers (San Antonio Live In 85)

19. Money For Nothing (San Antonio Live In 85)

20. Wild West End (San Antonio Live In 85)

21. Tunnel Of Love (San Antonio Live In 85)

22. Brothers In Arms (San Antonio Live In 85)

23. Solid Rock (San Antonio Live In 85)

24. Going Home (San Antonio Live In 85)