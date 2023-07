I Depeche Mode torneranno in Italia nel 2024: tre date a marzo

Live

Al secondo giorno il Primavera Sound 2023 va letteralmente a fuoco

Nel giorno del tripudio per Kendrick Lamar e Fred Again, che hanno oscurato i pur solidi Depeche Mode, a far notizia è il principio di incendio che ha costretto Skrillex a interrompere la sua performance. Tutto risolto e sotto controllo, proprio come quest'edizione