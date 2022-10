I Depeche Mode hanno annunciato un nuovo disco e un tour mondiale

Dopo averci stuzzicato con una serie di post sui social, i Depeche Mode hanno annunciato un nuovo album e un tour mondiale di oltre 30 date.

Il quindicesimo album in studio della band, Memento Mori, uscirà nella primavera 2023. Il tour, che partirà con una serie di date nelle arene nordamericane, arriverà in Europa in estate, raggiungendo l’Italia in tre date: il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 16 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Sarà il primo album e il primo tour dopo la morte di Andy Fletcher, scomparso prematuramente a sessant’anni lo scorso 26 maggio.

Parlando di Memento Mori, Martin Gore ha commentato: «Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all’inizio della pandemia e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato». Dave Gahan ha aggiunto: «Fletch avrebbe amato questo album. Non vediamo l’ora di condividerlo presto con voi, e non vediamo l’ora di presentarlo dal vivo durante gli spettacoli del prossimo anno».