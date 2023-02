I Daft Punk pubblicheranno 35 minuti di musica inedita nella riedizione di ‘Random Access Memories’

Sono passati esattamente due anni da quando, il 22 febbraio 2021, i Daft Punk decisero – nella sorpresa generale – di chiudere definitivamente il progetto. Proprio durante questo anniversario, i due cyborg fanatici della numerologia hanno annunciato una nuova edizione di Random Access Memories, il loro ultimo disco in studio.

Spinto dal successo di brani come Get Lucky e Istant Crush, Random Access Memories è diventato il disco più ascoltato nella storia del duo parigino capace di portarsi a casa, oltre ad ampio consenso di critica e pubblico, anche 5 Grammy. Questa nuova edizione di RAM sarà arricchita da 35 minuti di musica inedita firmata da Thomas Bangalter & Guy-Manuel de Homem-Christo, grazie a 9 tracce (tra demo e outtake), mai rilasciate finora.

Scorrendo la nuova playlist, allungata a 22 tracce oltre i consueti 13 brani dell’edizione originale, attira l’attenzione una prima versione di Get Lucky e un ‘vocoder tests’ di Lose Yourself To Dance, oltre a due brani probabilmente mai ascoltati finora come Prime (2012 Unfinished) e Infinite Repeating (2013 Demo).

La nuova edizione vedrà le stampe il 18 maggio 2023, a dieci anni dall’uscita ufficiale.