I Daft Punk hanno pubblicato una versione speciale di ‘Homework’

Con una serie di post apparsi a sorpresa sul loro profilo Instagram, i Daft Punk hanno annunciato l’uscita di una versione speciale del loro album di debutto, Homework, e trasmesso in streaming su Twitch un concerto del 1997.

Homework è uscito poco più di 25 anni fa, il 20 gennaio 1997, e ora è tornato con una versione che contiene quindici remix, nove dei quali mai pubblicati sulle piattaforme in streaming. Tra questi ci sono le reinterpretazioni di Around the World di DJ Sneaka, Todd Terry e dei Kenlou, e quelle di Revolution 909, Burnin’ e Teachers. Il disco verrà anche pubblicato in vinile: i pre-ordini sono già aperti sul sito della band e Amazon.

Per quanto riguarda il concerto in streaming, si tratta dello show del 12 dicembre 1997 al Mayan Theater di Los Angeles, alla fine del “Daftendirektour”, il tour di supporto di Homework. Durante lo show Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter hanno suonato senza maschere. Potete vederlo a questo link.

Il doppio annuncio è arrivato a esattamente un anno di distanza da quello dello scioglimento del duo, avvenuto il 22 febbraio 2021 con un video. Ne abbiamo parlato in questo articolo. Qui sotto, invece, la scaletta della versione deluxe di Homework.

Homework 25th Anniversary Edition Track List

Disc 1: Homework – Original Album

1. “Daftendirekt”

2. “WDPK 83.7 FM”

3. “Revolution 909”

4. “Da Funk”

5. “Phoenix”

6. “Fresh”

7. “Around The World”

8. “Rollin’ & Scratchin’”

9. “Teachers”

10. “High Fidelity”

11. “Rock’n Roll”

12. “Oh Yeah”

13. “Burnin’”

14. “Indo Silver Club”

15. “Alive”

16. “Funk Ad”

Disc 2: Homework Remixes

1. “Around The World” (I:Cube remix)*

2. “Revolution 909” (Roger Sanchez & Junior Sanchez Remix)

3. “Around the World” (Tee’s Frozen Sun Mix)*

4. “Around the World” (Mellow Mix)*

5. “Burnin’” (DJ Sneak Main Mix)*

6. “Around the World” (Kenlou Mix)*

7. “Burnin’” (Ian Pooley cut up mix)

8. “Around The World” (Motorbass Vice Mix)

9. “Around The World” (M.A.W. Remix)*

10. “Burnin’” (Slam mix)

11. “Around The World” (Original Lead Only)*

12. “Burnin’” (DJ Sneak Mongowarrier Mix)*

13. “Around The World” (Raw Dub)*

14. “Teachers” (extended mix)

15. “Revolution 909” (Revolution A Capella)

*per la prima volta in streaming