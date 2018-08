I Cypress Hill annunciano il nuovo album ’Elephants On Acid’

Dopo un silenzio durato 8 anni sono tornati i Cypress Hill, gruppo leggenda dell’hip hop e autore di pagine indelebili del genere, con l’annuncio del nono album in studio intitolato Elephants On Acid e in uscita il prossimo 28 settembre per BMG e anticipato dal singolo Band Of Gypsies.

L’album segna anche il ritorno alla produzione di DJ Muggs, primo album su cui lavorerà dopo Til Death Do Us Part. «Può succedere tutto quando io, Muggs e B-Real ci troviamo per registrare insieme», ha commentato Sen Dog. «Abbiamo iniziato che eravamo dei ragazzini. Ora siamo uomini adulti ma la chimica fra di noi non è mai cambiata. Siamo usciti negli anni ’90 e non suonavamo come nessuno prima di noi; suonavamo solo come noi stessi. E questo album è un nuovo capitolo – ha aggiunto B-Real parlando del nuovo Elephants On Acid – Il disco è allo stesso un viaggio verso le nostre radici e insieme una via di fuga verso un mondo nuovo».

Concepito come “un’Odissea rap in giro per il mondo”, Elephants On Acid sarà composto da 21 tracce, concepite da Muggs a partire dal 2013, dopo aver sognato un’esperienza extra corporale da uomo con la testa d’elefante. Il producer si è poi imbarcato in un viaggio per il mondo che lo ha portato a registrare in Egitto nella sua permanenza solitaria nella Tomba di Re Salomone, producendo nel Giordano dopo aver fluttuato nel Mar Morto o sperimentando il Joshua Tree con il terzo occhio spalancato.

Tornato alla base, Muggs è stato raggiunto in studio da B-Real e Sen Dog che hanno aggiunto parole e rime, tirando fuori una traccia dopo l’altra. Il disco inoltre sarà ricco di ospiti come Gonjasufi in Jesus was A Stoner, Brevi Wood in Crazy e il contributo in Locos della batteria di Eric “Bobo” Correa, che rimarrà una forza chiave nella line-up del tour.

In occasione di Elephants on Acid, i Cypress Hill partiranno alla volta di un tour mondiale che attraverseà attraverso Sud America, Messico e Stati Uniti prima di arrivare in Europa, dove saliranno sul palco per cinque show in Gran Bretagna.

TOUR DATES

30 Nov Manchester Academy

01 Dec Leeds O2 Academy

03 Dec Glasgow Barrowland

04 Dec Birmingham O2 Academy

05 Dec London O2 Academy Brixton

TRACKLIST di Elephants on Acid:

1. Tusko (Intro)

2. Band of Gypsies

3. Put Em in the Ground

4. Satao (Interval)

5. Jesus Was a Stoner

6. Pass the Knife

7. LSD (Interval)

8. Oh Na Na

9. Holy Mountain (Interval)

10. Locos

11. Falling Down

12. Elephant Acid (Interlude)

13. Insane OG

14. The 5th Angel (Instrumental)

15. Warlord

16. Reefer Man

17. Thru the Rabbit Hole (Interlude)

18. Crazy

19. Muggs is Dead

20. Blood on my Hands Again

21. Stairway to Heaven