The Cure, due nuove uscite per il Record Store Day La band pubblicherà la versione deluxe di 'Mixed Up' e 'Torn Down', una collezione di remix fatti da Robert Smith in persona.

The Cure, Robert Smith sta scrivendo nuove canzoni «Non ho mai ascoltato così tanta musica come negli ultimi sei mesi. Mi sono innamorato dell'idea di scrivere».

The Cure, un concerto gigantesco per i 40 anni di carriera La band di Robert Smith sarà accompagnata da ospiti incredibili: Interpol, Goldfrapp, Editors, Ride, Slowdive e Twilight Sad

Le dieci migliori canzoni dei Cure Ecco le canzoni dei Cure preferite dai lettori di Rolling Stone: quali pezzi hanno superato “Boys don't cry”, “Just Like Heaven” e “Fascination Street”?

Questo time-lapse ti mostra il concerto dei Cure, dall'inizio alla fine Un tecnico del service che si occupa del tour ha pensato bene di riprendere e accelerare le riprese del recente live a Vienna, dall'arrivo dei camion fino alla partenza

The Cure, doppio spettacolo pop a Milano.

Due concerti diversi e strepitosi Il ciuffone esagerato di Simon Gallup contro l'eterna (o quasi) lotta contro la forza di gravità di Robert Smith. Siamo stati a entrambe le tappe milanesi dei veterani degli anni Ottanta per analizzarne le differenze. Lo sappiamo, è roba da nerd

Lo spettacolo dei The Cure a Roma Robert Smith e la sua band si sono esibiti ieri al Palalottomatica. Domani primo novembre è il turno di Milano dove suoneranno al Mediolanum Forum per due sere consecutive

Bestival vi porta sull'Isola di Wight. Guarda lo streaming esclusivo, via Red Bull TV The Cure, Major Lazer, Wiz Khalifa, Sean Paul, Hot Chip, Fatboy Slim, Diplo, Damian Marley, Craig David e tantissimi (davvero tanti) altri nomi. Quattro giorni di festa sull'isola britannica e a casa vostra

I Cure suonano due canzoni nuove dal vivo Le leggende del post-punk hanno fatto la canzone intitolata dai fan "Step Into the Light" e ”It Can Never Be the Same" durante il concerto di New Orleans in apertura al tour che passerà dall'Italia a cavallo tra ottobre e novembre

The Cure, raddoppiano le date a Milano. Disponibili da domani le nuove prevendite Sveglia presto, i biglietti saranno disponibili dal 17 dicembre alle 10. Ad aprire tutte le date saranno gli scozzesi The Twilight Sad

Metallari in amore, quando le ballad diventano heavy I Disturbed suonano Simon & Garfunkel, gli Alter Bridge un classico di Leonard Cohen. Cinque volte in cui il metal è diventato romantico

Guarda il lyric video di 'The Cure', il nuovo singolo di Lady Gaga La cantante ha presentato il brano durante la sua recente performance al Coachella

Lady Gaga, i tentacoli e il Coachella In attesa di vedere il video ufficiale di 'The Cure', è stato pubblicato il visual che ha accompagnato l'esibizione della cantante al festival californiano. Tra occhi demoniaci e rettili sulla fronte:

Lady Gaga ha presentato il suo nuovo singolo al Coachella Un brano non incluso in 'Joanne' e che ci ricorda la Gaga del passato. Ascolta 'The Cure'