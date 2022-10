I Cure hanno suonato due inediti alla prima data del nuovo tour: i video

Il nuovo tour dei Cure è iniziato ieri sera in Lettonia, all’Arena Riga di Riga, e non sono mancate le sorprese.

In un show composto da 25 canzoni che ha ripercorso la lunga carriera della band inglese, i Cure hanno suonato per i fan lettoni due brani inediti che si presume possano far parte del loro tanto atteso nuovo album, Songs Of A Lost World.

Il primo, Alone, sul quale Smith canta “Questa è la fine di ogni canzone che cantiamo”, ha aperto il concerto della band mentre il secondo, Endsong, costruito attorno alla ripetizione del mantra “It’s all gone”, è arrivato dopo grandi classici come Pictures Of You, Trust, Fascination Street e In Between Days.

Un’altra novità è che sul palco con la band era presente il chitarrista e tastierista Perry Bamonte, rientrato nel gruppo dopo 17 anni di assenza.

Ecco i video live dei due nuovi inediti: