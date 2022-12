I Cugini di Campagna porteranno a Sanremo un brano scritto da La Rappresentante di Lista

La prima volta dei Cugini di Campagna a Sanremo, tra Lazza e Madame, Ariete e Tananai, è stata un colpo di genio di Amadeus. Una scelta così fuori dai tempi da fare il giro e diventare, a suo modo, la notizia di punta (o almeno la più memata) dell’annuncio dei partecipanti all’edizione 2023. Giusto volerne sapere di più.

Per allietare questa sete di notizie, stamattina Amadeus è stato ospite della prima puntata di Viva Rai 2, il nuovo show mattutino di Fiorello, dove ha svelato qualcosina in più sulla prossima edizione, a partire dalla presenza di Francesca Fagnani come co-conduttrice. Naturalmente si è trovato il tempo di parlare anche dei Cugini, e qui Amadeus ha svelato il suo vero colpo di genio, dimostrandosi il vero demiurgo della musica italiano: il brano che i Cugini di Campagna presenteranno alla kermesse è stato scritto da La Rappresentante di Lista. Anzi, la notizia è ancora più assurda: è stato lo stesso Amadeus a scegliere di dare quel brano ai Cugini.

A spiegarlo è lo stesso presentatore: «La Rappresentante di Lista mi ha affidato un pezzo dicendo dallo a chi vuoi tu. E io l’ho dato ai Cugini di Campagna». Benvenuti nel metaverso.