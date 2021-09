I Cranberries hanno pubblicato un nuovo video per i 50 anni di Dolores O’Riordan

I Cranberries hanno pubblicato un nuovo per video per festeggiare il cinquantesimo anniversario della nascita di Dolores O’Riordan che è caduto ieri, 6 settembre. La band ha utilizzato filmati d’archivio inediti incentrati per lo più sulla cantante per creare un nuovo videoclip per Never Grow Old, la traccia che apriva l’album del 2001 Wake Up and Smell the Coffee.

La canzone era stata scritta da O’Riordan per i figli e in particolare per Molly, nata proprio nel 2001. “Spero tu possa non invecchiare mai”, recita il testo che racconta di una giornata semplice e perfetta con accenti estatici e quasi naïf.

Il pezzo è nato facendo una passeggiata per la campagna con i figli in carrozzina (Taylor e Molly; la terza, Dakota, nascerà nel 2005). Lo ha raccontato la cantante a VH-1 dopo la pubblicazione: «Li ho guardati e mi sono detta: è un momento perfetto, spero non passi mai. Mi ha fatto pensare alla mia infanzia, a quand’ero io in carrozzina e guardavo in alto. E allora ho osservato il cielo e gli uccelli che volavano e ho pensato che facevano una bella vita, che erano liberi. Quando sono stressata guardo gli uccelli».

La band ha inoltre compilato una nuova playlist intitolata Remembering Dolores disponibile sulle piattaforme di streaming. Si apre proprio con Never Grow Old.



A questo link potete leggere la nostra intervista più recente a Noel Hogan, realizzata tre anni dopo la morte di O’Riordan.