A distanza di un anno dalla loro ultima release, i Coma Cose sono tornati con Malavita, nuovo singolo che potete ascoltare qua sotto.

Il brano è stato prodotto da Merk & Kremont e presenta una sonorità piuttosto inedite per la band tra mandolini, flamenco e urban. «La protagonista della canzone è una donna dal passato burrascoso che decide di cambiare vita andandosene da un contesto opprimente che la tiene prigioniera», si legge nel comunicato stampa che accompagna il brano.

MALAVITA

I due hanno commentato così il loro ritorno: «È stato un bell’inverno, ci siamo presi il nostro tempo per aggiustare casa, che poi è sempre metafora di altro, abbiamo fatto molta musica ma le parole non volavano mai, abbiamo capito semplicemente che non avevamo nulla di nuovo “di nostro” che non avessimo già detto. Serve vivere per descriverlo in musica… e poi un’illuminazione, un po’ come facevano certi cantautori lontani ci è presa la voglia di raccontare anche le storie degli altri… che poi sono sempre un tramite per parlare un po’ di sé. Ci conoscete e sapete quanto ci annoia ripeterci, inizia quindi un nuovo viaggio che speriamo ci faccia ritrovare insieme a voi quest’estate a cantare a squarciagola: Malavita, Malavita, Malavitaaaaa…».