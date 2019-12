I Coldplay suonano i brani di ‘Everyday Life’ (e un classico house) alla BBC

A pochi giorni dall’annuncio dello “sciopero” dai tour per rispetto dell’ambiente, i Coldplay hanno suonato alcune canzoni per la trasmissione Future Sounds with Annie Mac di BBC Radio: accompagnati da una sezione di archi e di fiati, la band ha suonato i brani del nuovo album Everyday Life – Orphans, Arabseque, Lovers in Japan, Guns, la title track e Daddy – e una cover insolita, Gypsy Woman (She’s Homeless) di Crystal Waters.

Chris Martin ha spiegato che l’idea gli è venuta ascoltando un concerto di Stromae, che ha utilizzato un sample del classico house nel suo ultimo tour. Potete vedere i video dell’esibizione qui sotto.