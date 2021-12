I Coldplay smetteranno presto di fare musica

I Coldplay stanno per pubblicare i loro ultimi lavori. Chris Martin ha infatti detto che la band completerà il suo catalogo discografico nel 2025. Lo ha dichiarato durante un’intervista con BBC Radio 2.

Sì, ma che succede dopo? Concerti su concerti, pare. «Il nostro ultimo disco uscirà nel 2025 e dopo credo che faremo solo tour».«Forse qualche collaborazione, ma il catalogo dei Coldplay, per così dire, finirà lì».

A inizio anno Martin aveva detto a NME che il piano iniziale è sempre stato quello di fare 12 dischi con la band, e poi chiudere le fasi di registrazione. Nel 2021 è uscito il loro ultimo disco, Music of the Spheres, album numero 9 della loro discografia. Mentre aspettiamo gli altri 3, qui sotto potete ascoltare la loro collaborazione con i BTS, My Universe. Che poi si sa, gli artisti cambiano spesso idea.