I Coldplay hanno suonato la nuova canzone ‘Everyday Life’

Durante la puntata del Saturday Night Live andata in onda ieri sera, i Coldplay hanno suonato per la prima volta il nuovo brano Everyday Life.

La band capitanata da Chris Martin, infatti, ha da poco annunciato l’arrivo di un nuovo doppio album, intitolato proprio Everyday Life, in uscita prevista per il 22 novembre. Il disco, che sarà presentato con due concerti in Giordania trasmessi in streaming, sarà diviso in due parti Sunrise e Sunset ed è già stato anticipato dai primi singoli Orphans e Arabesque.

I Coldplay, inoltre, avevano diffuso l’intera tracklist del nuovo disco, usando la sezione degli annunci dell’edizione del 23 ottobre del giornale gallese North Wales Daily Post. Qui sotto potete trovare l’intera scaletta di Everyday Life, (il titolo di una canzone prevede segni grafici qui rappresentati dal ‘meno’).

Sunrise:

Sunrise

Church

Trouble in Town

BrokEn

Daddy

WOTW / POTP

Arabesque

When I Need a Friend

Sunset:

Guns

Orphans

Èkó

Cry Cry Cry

Old Friends

–

Champion of the World

Everyday Life