I Coldplay hanno rifatto ‘Changes’ dei Black Sabbath: «Ti vogliamo bene, Ozzy»

Se ieri sera a Milano gli Who hanno iniziato il loro concerto dedicando I Can’t Explain a Ozzy Osbourne e Lady Gaga ha cantato a San Francisco con addosso una t-shirt dei Black Sabbath e ha messo su Crazy Train nel finale mentre si congedava con la band dal pubblico, a Nashville i Coldplay hanno reso omaggio al rocker scomparso ieri suonando la prima strofa e il ritornello di Changes.

«Vorremmo dedicare il concerto all’incredibile genio, al talento e quel regalo per il mondo che è stato Ozzy Osbourne», ha detto Chris Martin al Nissan Stadium prima di attaccare la canzone dei Sabbath. Dopo la cover Martin ha aggiunto un «Ozzy, ti vogliamo bene, ovunque tu stia andando».

Changes è un pezzo del 1972 tratto da Vol. 4. Nella sua autobiografia, Ozzy scrive è ispirato alla fine del primo matrimonio del batterista del gruppo Bill Ward. “Sono infelice, sono triste, ho perso la migliore amica che abbia avuto, era la mia donna, la amavo tanto, ma ormai è tardi, l’ho lasciata andare via”, recita la prima parte del testo. Lo stesso Osbourne ne ha realizzato una versione in duetto con la figlia Kelly.

Yungblud ha cantato Changes nel concerto d’addio del 5 luglio Back to the Beginning e l’ha poi pubblicata. «Non ti dimenticherò mai, sarai in ogni singola nota che canterò e con me ogni volta che salirò su un palco», ha scritto il rocker inglese dopo la morte di Osbourne. E poi, facendo riferimento a un regalo che il cantante gli ha fatto: «La tua croce che porto al collo è la cosa più preziosa che possiedo. Una volta mi hai chiesto se c’era qualcosa che potevi fare per me, e come ti ho detto allora, e come ripeto ora, a nome di tutti noi, la musica era più che sufficiente. Ci hai portati con te nella tua avventura, un’avventura che ha dato inizio a tutto. Ho il cuore spezzato. Sei stato il più grande di tutti i tempi».

Qui sotto la cover e l’incontro di Yungblud con Osbourne.

