I Coldplay hanno annunciato una terza data a Roma per il 2024

Tra gli eventi più importanti di questi mesi ci sono stati sicuramenti i sei concerti italiani (tutti i sold out) dei Coldplay tra Napoli e Milano dello scorso giugno (noi ve ne abbiamo parlato qui).

Visto il grande successo ottenuto la band capitanata da Chris Martin non ha fatto in tempo a concludere questa parte di tour estivo che ha già rilanciato al 2024 con un’altra tranche europea del Music of the Spheres World Tour.

La buona notizia per i fan italiani è che oltre alle due date annunciate negli scorsi giorni – il 12 e 13 luglio allo Stadio Olimpico di Roma – se ne aggiungerà una terza, sempre nella capitale, il 15 luglio. Diventano così tre le occasioni per vedere i Coldplay in Italia la prossima estate.

I biglietti sono ora in pre-sale su qui per gli utenti già registrati mentre da domani saranno disponibili su livenation.it in prevendita MyLiveNation.