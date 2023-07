I Coldplay hanno annunciato due concerti a Roma per il 2024

Non siete riusciti a vederli nonostante sei date negli stadi tra Milano e Napoli (qui scoprite come è andata)? O forse ci siete riusciti e per questa ragione bramate di poter ripetere l’esperienza? Ecco, non temete, i Coldplay oramai hanno preso la cittadinanza italiana e anche la prossima estate torneranno nel nostro paese per due nuovi concerti.

L’appuntamento è per il 12 e il 13 luglio allo Stadio Olimpico di Roma per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour. Roma fa parte di una nuova tranche del tour mondiale della band – 7,5 milioni i biglietti venduti fino ad ora – che per ora ha annunciato date in Grecia, Francia, Germania, Romania, Finlandia, Austria.

I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti di My Live Nation a partire da mercoledì 26 luglio alle 9 mentre la vendita generale sarà aperte venerdì 28 luglio alle ore 10 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.