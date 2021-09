I Coldplay e i BTS insieme nel video di ‘My Universe’

I Coldplay hanno pubblicato il video del loro ultimo singolo, My Universe feat. BTS

Nel video, le due band fanno squadra con un gruppo di extraterrestri per salvare la musica. Potete guardarlo qui sopra.

Il video è diretto da Dave Meyers, e il brano è il secondo estratto dal nono disco dei Coldplay, Music of the Spheres, in uscita il 15 ottobre. Le due band hanno entrambe suonato dal vivo qualche giorno fa per il Global Citizen Live.

All’inizio di questa settimana sono uscite due nuove versioni di My Universe, tra cui una registrazione acustica e il mix Supernova 7. I Coldplay hanno inoltre pubblicato il documentario Inside My Universe, un film di 13 minuti segue entrambe le band mentre registrano la loro collaborazione in Corea.