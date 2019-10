I Coldplay annunciano il nuovo album con una lettera ai fan

Buone nuove per i fan dei Coldplay. Dopo i teasing apparsi in molte città, Chris Martin e soci si sarebbero messi a mandare lettere ai fan con più informazioni riguardo il nuovo disco.

Secondo quanto scritto nella lettera, il nuovo disco sarà un doppio album, chiamate rispettivamente Sunrise e Sunset uscirà il 22 novembre. La lettera:

It appears Coldplay may be announcing their new albums via letters to fans in the post!

"We've been working on a thing called Everyday Life for 100 years

…You might write double album… One half is called Sunrise the other is called Sunset.

It comes out 22 November"

