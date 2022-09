I Coldplay al cinema il 29 ottobre (quasi) in diretta dal vivo

Un grande evento mondiale, un “live broadcast from Buenos Aires”, come recita la locandina diffusa dai Coldplay. Si tratta di uno dei dieci concerti del tour di Music of the Spheres che la band di Chris Martin terrà a cavallo fra ottobre a novembre allo Stadio River Plate di Buenos Aires e che verrà proiettato al cinema.

Sarà lo show del 28 ottobre, il terzo di quelli argentini, a venire trasmesso nelle sale di 70 Paesi, Italia compresa. Non si tratterà però di un vero e proprio “live broadcast”, non per il nostro Paese almeno. Causa fuso orario, non vedremo lo show in contemporanea mondiale, ma in differita con due proiezioni il 29 ottobre, una alle ore 16.30 e l’altra alle 20.

Le prevendite apriranno alle ore 20 del 15 settembre. L’elenco delle sale sarà a breve disponibile su nexodigital.it.

Il trailer: