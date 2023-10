I Club Dogo stanno per tornare?

I Club Dogo stanno tornando, ora non ci sono più dubbi, gli indizi (espliciti) iniziano ad essere troppi. A scaldare i fan del trio meneghino ci aveva prima pensato un affiliato della Dogo Gang, Emi Lo Zio, che un paio di settimane fa aveva postato su Instagram una vecchia foto del gruppo con caption «non succede, ma se succede», seguita da uno scatto con un giovanissimo Marracash e il logo del gruppo.

Ieri notte invece in centro a Milano sono apparsi degli striscioni proprio con quel logo – il cane a tre teste – e la frase “Club Dogo is for the people”. E poi ancora – e forse il più definitivo – su Instagram è apparso un nuovo profilo a nome Club Dogo che ha già raccolto 100 mila follower.

Se due indizi fanno una prova, la reunion dei Club Dogo sembra sempre più vicina alla realtà. La band è in pausa da quasi dieci anni, da Non siamo più quelli di Mi Fist del 2014.