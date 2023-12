I Club Dogo hanno annunciato un nuovo disco. «A marzo 2023 Joe, Jake e Guè hanno deciso di rivedersi per tornare a fare musica insieme», scrivono nel loro account Instagram. «Si sono ritrovati in gran segreto in alcuni appartamenti di Milano per ritrovare lo spirito degli inizi».

L’annuncio verrà fatto domani alle ore 14. In un video, Don Joe spiega che «non era scontata questa cosa» e che «ci eravamo già incontrati diverse volte, ma questa cosa di rincontrarsi per scrivere è una cosa completamente diversa, c’è stata subito empatia, che per la storia dei Dogo è fondamentale».

Prima di questo annuncio, i Dogo hanno programmato dieci concerti al Forum di Assago e pubblicato in vinile Vile denaro, Dogocrazia, Che bello essere noi, Noi siamo il club, Non siamo più quelli di Mi Fist.