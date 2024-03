I CCCP hanno annunciato il tour estivo (e c’è anche una data al MI AMI 2024)

Sono state annunciate le date italiane del tour estivo dei CCCP. Tra le altre, la band si esibirà al MI AMI giovedì 23 maggio. Una data che precede i tre giorni annunciati del festival. Un vero e proprio concerto di apertura che porterà sul palco la band che ne ha ispirato il nome.

Ma il tour partirà due giorni prima da Bologna: a 40 anni dal primo EP Ortodossia, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur sono pronti a tornare a suonare in giro per lItalia.

Le date:

21 maggio in Piazza Maggiore a BOLOGNA

23 maggio a MILANO, per un’anteprima del MI AMI Festival

13 giugno all’Ippodromo delle Capannelle ROMA, nell’ambito di Rock in Roma

27 giugno a COLLEGNO (TO), nell’ambito di Flowers Festival

28 giugno al Barton Park di PERUGIA, nell’ambito di Moon in June

4 luglio a Villa Bellini di CATANIA, nell’ambito di Summer Fest

12 luglio a Villa Ca’ Cornaro di ROMANO D’EZZELINO (VI), nell’ambito di Ama Festival

21 luglio a SERVIGLIANO (FM), nell’ambito di NoSound Fest

26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino di FIRENZE, nell’ambito di Musart Festival

3 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di ALGHERO, nell’ambito del Festival Abbabula

9 agosto a MELPIGNANO (LE), nell’ambito di SEI Festival

Le prevendite saranno disponibili dalle ore 18.00 di giovedì 14 marzo sui circuiti di prevendita abituali.