I Cani hanno pubblicato a sorpresa un nuovo singolo, ‘Fiore’

Non sappiamo ancora se il 2022 sarà l’anno del ritorno in grande stile de I Cani, il progetto musicale di Niccolò Contessa: l’ultima fatica discografica del cantautore romano, Aurora, risale ormai a sei anni fa, mentre a luglio aveva deciso di spiazzarci con la pubblicazione del singolo Un altro dio, dando il via alle dietrologie e alle speculazioni sulla possibile uscita di un nuovo disco che, a oggi, è ancora una chimera.

Quel che è certo è che, dopo poco più di sei mesi – e dopo aver partecipato alla stesura di Tuo padre, mia madre, Lucia, il brano che ha segnato il non entusiastico debutto di Giovanni Truppi a Sanremo – Contessa ha deciso di sorprenderci ancora.

Queste notte I Cani hanno pubblicato una nuova canzone sul loro canale YouTube. Si chiama Fiore e strizza l’occhio alle sonorità delle origini, una sorta di ritorno al passato de Il sorprendente album d’esordio de I Cani. Potete ascoltarlo qui: