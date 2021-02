I cani di Lady Gaga sono stati ritrovati

Una donna ha consegnato i due bulldog francesi di Lady Gaga a una stazione di polizia di Los Angeles venerdì sera, due giorni dopo che erano stati rubati nel corso di una rapina a mano armata a Hollywood mercoledì sera. Lo scrive Variety.

Il dog-sitter di Lady Gaga, Ryan Fischer, è stato colpito mentre lottava con i ladri. Ora è stabile, secondo la polizia. I rapinatori sono fuggiti con due dei tre cani della star: i bulldog francesi Koji e Gustav.



I cani sono stati consegnati alla LAPD Olympic station intorno alle 18:00, dove sono stati recuperati dai rappresentanti di Gaga, ha detto l’ufficiale di polizia Mike Lopez, che ha anche spiegato che i responsabili restano latitanti e le indagini sono ancora in corso.

La star aveva offerto una ricompensa di 500mila dollari a chi le avesse restituito i cani, ma non è ancora chiaro se la cifra sia stata rivendicata.

Nel frattempo Gaga ha scritto su Instagram che Fischer è un eroe per «aver rischiato la vita combattendo per la nostra famiglia». Ha anche chiesto che le venissero restituiti gli animali: «Il mio cuore è malato e sto pregando che la mia famiglia tornerà di nuovo insieme grazie a un atto di gentilezza».



Secondo la polizia di Los Angeles, Fischer stava portando a spasso i cani vicino tra Sierra Bonita Avenue e Sunset Boulevard intorno alle 21:40 mercoledì quando è stato avvicinato da due uomini armati. Il video di sorveglianza dell’attacco, diffuso da TMZ, mostra Fischer alle prese con i due mentre cercano di strappargli i cani. Fischer è stato colpito una volta e gli uomini sono fuggiti a bordo di una Nissan Altima bianca.

Gaga è in Italia, dove si sta preparando a girare un film con Ridley Scott. Il film è basato sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. La star interpreta Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci, condannata per aver orchestrato il suo assassinio sui gradini del suo ufficio in Italia nel 1995.