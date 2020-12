I Cani: ascolta la nuova canzone ‘Alla fine del sogno’

Non si sa molto di più rispetto a quello che si vede e si sente: da stanotte c’è un nuovo brano dei Cani di Niccolò Contessa. Pubblicato sul profilo Soundcloud della band, la canzone si chiama Alla fine del sogno e, oltre al titolo si legge (demo). Non si sa quindi quando sia stato registrato, se sia un brano recente oppure un outtake di uno dei dischi usciti in passato.

Quello che si sa però è che il brano arriva a due anni da Nascosta in piena vista e a 5 anni dall’ultimo album della band, Aurora.

I fan sono impazziti. Cosa significa questa mossa? Lo scopriremo presto.