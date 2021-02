I BTS suonano i Coldplay a ‘MTV Unplugged’, il video

Martedì, in collegamento da Seul, i BTS hanno debuttato a MTV Unplugged. I sette membri del gruppo k-pop – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook – hanno preparato un set acustico con alcune canzoni dell’album Be, i loro grandi successi e una cover dei Coldplay.

Il set è iniziato con Telepathy, suonata per la prima volta dal vivo. Lo stesso vale per Blue & Grey, un altro brano mai proposto in concerto. A ogni canzone corrispondeva una scenografia diversa: per la prima una sorta di appartamento/sala giochi, per la seconda un corridoio pieno di piante. Poi è arrivata la sorpresa: una cover di Fix You, uno dei brani più famosi dei Coldplay, seguita dalla hit Life Goes On. Il set si è poi concluso con Dynamite.



Qualche settimana fa, i BTS hanno venduto gli outfit del videoclip del brano per 162mila dollari, che sono stati donati al fondo MusiCares. Gli abiti sono stati acquistati da due persone: il collezionista d’arte Yusaku Maezawa e HIKAKIN, uno youtuber giapponese.