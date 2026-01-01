I BTS stanno tornando dopo una pausa di quattro anni. Era il 2022 quando usciva l’ultimo album della boy band K-pop, Proof. Uno iato annunciato, durante il quale tutti i membri del gruppo hanno portati avanti progetti solisti, e altri hanno dovuto completare il servizio militare obbligatorio che vige in Corea del Sud (di durata variabile, ma comunque superiore all’anno).

Ora, i media sudcoreani stanno cominciando a diffondere la notizia ufficiale del loro ritorno sulle scene in qualità di band, e la data fissata è proprio il 2026. C’è anche un giorno: 20 marzo, comparso su alcune lettere che i membri del gruppo (Jungkook, V, Jimin, Suga, RM, Jin e j-hope) hanno fatto arrivare direttamente nelle case dei membri della loro ARMY, ovvero dei fan irriducibili dei BTS, in occasione della fine del 2025.

Oltre alla data, anche alcuni messaggi scritti direttamente dagli artisti: «Ho aspettato come nessuno questo momento» (RM), «mi avete conosciuto come solista nel 2023 e nel 2024, ma finalmente potrete conoscermi di nuovo come parte del gruppo» (Jin), «finalmente, è arrivato l’anno in cui saremo tutti insieme con voi» (j-hope), «Vi preghiamo di trattarci bene, quest’anno!» (Jungkook). E ancora: «Nel 2026 costruiremo ricordi ancora migliori, quindi, per favore, siate entusiasti» (V), e «che sia un bellissimo anno insieme» (Suga).

La notizia è stata confermata anche da Big Hit Music, label della boy band, che ha rilanciato uno degli articoli sul ritorno dei BTS su X e ha diffuso un comunicato ufficiale nella mattinata di giovedì primo gennaio 2026:

E ora, ci si aspetterebbe anche l’annuncio di un nuovo tour mondiale per la band. Staremo a vedere.