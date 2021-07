I BTS sono tornati con ‘Permission to Dance’

I BTS hanno pubblicato una nuova canzone, Permission to Dance. Il brano fa parte della versione fisica del singolo di Butter, uscito venerdì, che contiene anche le versioni strumentali di entrambi i brani.

Permission to Dance è stata scritta da Ed Sheeran, Steve Mac, Johnny McDaid e Jenna Andrews. La produzione è di Mac, Andrews e Stephen Kirk. Come suggerisce il titolo, parla di lasciare andare le preoccupazioni e godersi l’estate. Nel video i BTS ballano fuori da un locale, in una lavanderia e in un patio, costringendo tutte le altre persone in scena a fare lo stesso. Potete vederlo in cima all’articolo.

I BTS hanno appena festeggiato otto anni di carriera con uno speciale in streaming di due giorni, Muster Sowoozoo. All’inizio del mese, hanno annunciato una linea di action figures ispirata al brano Dynamite, e hanno collaborato con diversi brand, tra cui Casetify, Samsung, Louis Vuitton e McDonalds. Il gruppo è stato anche protagonista di una digital cover story di Rolling Stone: potete leggerla qui.