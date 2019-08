I BTS si prendono una lunga pausa

I BTS, la boy band k-pop più famosa del mondo, vanno in vacanza. Il gruppo ha annunciato, tramite i profili social dell’agenzia Big Hit Entertainment, che si prenderà una pausa (dalla durata indefinita) per riposare un po’: “Questo periodo di riposo permetterà ai membri dei BTS, che lavorano ininterrottamente dal debutto, di ricaricare le batterie e rinnovarsi come musicisti e artisti”.

“La pausa sarà anche un’occasione per lasciare che vivano un po’ della normale vita dei giovani ventenni, anche se per poco tempo”, continua il comunicato. “Se in questo periodo vi dovesse capitare di incontrare un membro della band, vi chiediamo di rispettarne la privacy”.

I BTS suonavano insieme dal 2013, e in soli sei anni sono diventati un fenomeno mondiale: i sette ragazzi della band hanno già venduto più di 10 milioni di dischi – dopo i Beatles, sono il secondo gruppo della storia ad avere tre album al numero uno della classifica Billboard nello stesso anno – e girato tre film. L’ultimo, intitolato Bring the Soul, è arrivato in Italia questa estate.