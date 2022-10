I BTS si fermano per fare il militare: «Torneremo nel 2025»

I BTS, i più grandi nomi del K-Pop, hanno annunciato lunedì che si iscriveranno al servizio militare obbligatorio in Corea.

Questo significa che la band kpop più famosa al mondo diventerà temporaneamente inattiva. Ma «sia la compagnia che i membri dei BTS non vedono l’ora di riunirsi di nuovo come gruppo intorno al 2025», ha dichiarato l’etichetta Bighit Music.



«I membri dei BTS stanno attualmente portando avanti i piani per adempiere al loro servizio militare. Il membro del gruppo Jin inizierà non appena gli impegni per la pubblicazione del disco da solista saranno conclusi, alla fine di ottobre. Seguirà quindi la procedura di arruolamento del governo coreano. Gli altri membri del gruppo hanno in programma di svolgere il servizio militare in base ai loro piani individuali», ha dichiarato Bighit in un comunicato.



In Corea del Sud il servizio militare è obbligatorio per tutti gli uomini di età inferiore di 30 anni. Il sistema attuale prevede alcune eccezioni per motivi di servizio eccezionale al Paese. Alcuni atleti di alto livello e musicisti classici sono stati esonerati su questa base, ma non gli artisti pop.