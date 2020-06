I BTS hanno donato un milione di dollari a Black Lives Matter

I BTS e la loro agenzia di management, Big Hit Entertainment, hanno donato un milione di dollari a Black Lives Matter. Le superstar del K-pop non hanno annunciato la donazione sui social media, ma sia Black Lives Matter che Big Hit confermano la notizia anticipata poche ore fa da Variety.

«In questo momento i neri di tutto il mondo stanno soffrendo per un trauma figlio di secoli di oppressione», ha detto Kailee Scales, managing director di Black Lives Matter. «Siamo commossi dalla generosità dei BTS e di tutti i nostri alleati in giro per il mondo che hanno espresso solidarietà per la nostra battaglia».

All’inizio della scorsa settimana, i BTS hanno commentato su Twitter le proteste per la morte di George Floyd. «Siamo contro ogni discriminazione razziale. Condanniamo la violenza. Noi e voi, tutti abbiamo il diritto di essere rispettati. Restiamo uniti. #BlackLivesMatter», hanno scritto.

우리는 인종차별에 반대합니다.

우리는 폭력에 반대합니다.

나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있습니다. 함께 하겠습니다.

We stand against racial discrimination.

We condemn violence.

You, I and we all have the right to be respected. We will stand together.#BlackLivesMatter

— 방탄소년단 (@BTS_twt) June 4, 2020