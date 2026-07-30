I BTS contro i Grammy per l’apertura della categoria ‘Miglior musica pop asiatica”

I BTS hanno deciso che non manderanno il loro ultimo album Arirang per i Grammy del 2027. La scelta arriva con un messaggio congiunto di tutti i membri della band che hanno pubblicato sui loro rispettivi social un messaggio contro i premi americani.

«Abbiamo deciso di non partecipare ai Grammy quest’anno», hanno dichiarato i BTS in un comunicato tradotto dal coreano. I sette membri del gruppo hanno espresso la loro «speranza che la musica possa essere ascoltata e amata per quello che è, senza essere divisa in base alla regione o alla lingua».

Tre delle cinque nomination ottenute in passato dei BTS riguardavano la categoria “Miglior performance pop di un duo o gruppo”. I fan hanno ipotizzato che il loro ritiro dalla selezione per la cerimonia di premiazione del 2027 possa essere collegato ai recenti cambiamenti apportati alla struttura delle categorie da parte della Recording Academy. A giugno sono state annunciate cinque nuove categorie, tra cui quella per la “Miglior performance di musica pop asiatica”.

E così ieri è arrivata la risposta di Harvey Mason Jr., CEO dei Grammy, che ha provato a mediare: «Mi rattrista sapere che i BTS abbiano deciso di non partecipare ai Grammy Awards quest’anno, ma in qualità di autore musicale comprendo e rispetto la loro decisione», ha affermato Mason. «Vorrei chiarire un aspetto che sembra andare perso nel dibattito. La categoria “Asian Pop” è stata creata per celebrare la ricchezza, la diversità e la straordinaria crescita dell’arte pop proveniente dall’Asia. Lo spirito di questa nuova categoria è quello di puntare i riflettori proprio su questi importanti artisti. Un maggior numero di categorie significa che il lavoro di un maggior numero di artisti viene riconosciuto. Non si tratta mai di dividere, ma di ampliare la cerchia di coloro che vengono riconosciuti dai nostri 15.000 votanti dei Grammy».