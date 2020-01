I Bright Eyes tornano a suonare dal vivo 

I Bright Eyes hanno annunciato un nuovo concerto dopo più di nove anni lontani dal palco. La band suonerà un “reunion set” all’End of the Road, festival organizzato a Dorset, in Inghilterra, che si terrà dal 3 al 6 settembre di quest’anno.

Per i fan più attenti la notizia non è una sorpresa: qualche settimana fa la band aveva lasciato intendere che sarebbe tornata sulle scene aprendo un account Instagram e cambiando la biografia di Twitter, che ora dice semplicemente “#BrightEyes2020”. Fino a questo momento il gruppo di Conor Oberst ha pubblicato solo un video teaser e strane foto, e non si sa ancora se verrà annunciata l’uscita di nuovo materiale.

La band – composta da Conor Oberst, Mike Mogis e Nate Walcott – si è separata nel 2011 dopo l’uscita dell’ottavo album in studio The People’s Key. Da allora Oberst ha pubblicato quattro album solisti e collaborato a molti altri progetti, tra cui Better Oblivion Community Center con Phoebe Bridgers.

Oltre ai Bright Eyes, nella lineup dell’End of the Road ci sono anche i Pixies, King Krule, Angel Olsen, Big Thief, Little Simz, Aldous Harding e i Comet Is Coming.