I Bluvertigo tornano in tour per i 30 anni di ‘Metallo non metallo’

I Bluvertigo tornano in tour nel 2027 per celebrare i trent’anni di Metallo non metallo, il loro secondo album, pubblicato nel 1997. Dopo il tour concluso lo scorso settembre, la band annuncia otto nuovi concerti a marzo, dedicati a uno dei dischi più rappresentativi della sua carriera.

«Nel 1997 abbiamo pubblicato un disco che non aveva intenzione di scegliere da che parte stare. Elettronica, rock, pop, sperimentazione. Metallo e non metallo», fanno sapere i Bluvertigo. E annunciano il nuovo tour con lo stesso spirito di allora: «Trent’anni dopo, non abbiamo intenzione di scegliere neanche adesso. Torniamo sul palco per riportare dal vivo Metallo non metallo».

Il tour partirà il 5 marzo dall’Urban di Perugia e proseguirà il 6 marzo al Mamamia di Senigallia, il 12 marzo alla Hall di Padova, il 16 marzo all’Alcatraz di Milano, il 18 marzo al New Age di Treviso, il 20 marzo al Vox Club di Nonantola, il 24 marzo all’Atlantico di Roma e il 25 marzo al Viper, presso il Tenax di Firenze. I biglietti su Vivaticket e Kashmir Music, oltre che nei circuiti autorizzati.