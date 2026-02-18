I Bluvertigo hanno annunciato il tour estivo

Dopo la data sold out del 14 aprile all’Alcatraz di Milano, la prima della reunion, i Bluvertigo hanno annunciato altri otto concerti.

Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale si esibiranno in vari festival estivi e non solo, da luglio a settembre, quando chiuderanno il tour al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

«Non la chiudiamo in una sola notte», scrive la band su Instagram. «L’estate diventa movimento. Nuove date e nuove occasioni per Essere Umani», che è il nome del tour. «Non è intrattenimento. È presenza».

16 luglio Asti, AstiMusica

18 luglio Roma, Rock In Roma – Ippodromo delle Capannelle

19 luglio Firenze, Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

23 luglio Napoli, Noisy Naples Fest – Mostra d’Oltremare

24 luglio Assisi (PG), Riverock Festival

21 agosto Cattolica (RN), Arena della Regina

27 agosto Bassano del Grappa (VI), Ama Music Festival

12 settembre Sesto San Giovanni (MI), Carroponte