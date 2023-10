I Blink-182 si travestono da Ramones per il video di ‘Dance With Me’

In trent’anni di carriera abbiamo visto i Blink-182 sotto varie vesti. Ora, per celebrare la reunion con Tom DeLonge e l’album di prossima uscita One More Time…, il trio ha deciso di omaggiare i Ramones nel video del singolo Dance With Me.

«Una lettera d’amore» alla band newyorkese. Così i Blink hanno annunciato il video in cui appaiono travestiti nei tipici outfit da Ramones: chiodo di pelle nera, parrucca dai capelli lunghi e neri, occhiali da sole scuri. Nel video inoltre i Blink hanno voluto ricreare alcuni momenti della carriera dei Ramones come il video di I Wanna Be Sedated e la copertina del loro disco d’esordio omonimo del 1976.

La pubblicazione di One More Time è prevista per il prossimo 20 ottobre. Domani sera i Blink suoneranno alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno.