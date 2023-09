I Blink-182 riflettono sulla vita e sull’amicizia nei nuovi brani: ascoltali qui

La formazione classica dei Blink-182 è finalmente pronta per iniziare a condividere nuova musica: sono infatti usciti due singoli, One More Time e More Than You Know.

One More Time vede i Blink alle prese con un po’ di tenera e meritata nostalgia pop-punk. Nella canzone, la band riflette sulle loro separazioni e riunioni nel corso degli anni, riconoscendo la tensione spesso presente nelle relazioni a lungo termine. «Mi manchi, mi sono preso del tempo ma lo ammetto», cantano insieme Mark Hoppus e Tom DeLonge.

One More Time arriva insieme a un video musicale diretto da Carlos Lopez Estrada, che abbina perfettamente la canzone ad alcuni ricordi dei Blink-182. Mentre la band si esibisce, lo sfondo cambia e diventa sfondo di loro video/album passati, alternato a montaggi di filmati home video.

Insieme a One More Time, i Blink-182 hanno pubblicato More Than You Know, che potete sentire qui:

Le due canzoni arrivano pochi giorni dopo che i Blink-182 hanno annunciato il loro nuovo album, One More Time…, che uscirà il 20 ottobre.