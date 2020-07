I Blink-182 pubblicheranno un EP e una collaborazione con Juice WRLD

In una recente intervista Travis Barker, il batterista dei Blink-182, ha parlato dei prossimi progetti del gruppo e di un brano scritto in collaborazione con Juice WRLD ma che non è stato ancora pubblicato. «Uscirà presto», ha detto Barker. «Credo che farà parte di un progetto dei Blink e anche del disco solista di Andrew Watt. Non abbiamo usato il brano per il nostro ultimo album, ma questo non significa che andrà perduto. Mi piace l’idea che ci sia altra musica di Juice in giro».

Il batterista ha anche detto che i Blink pubblicheranno un inedito – intitolato Quarantine – prima dell’uscita dell’EP, che dovrebbe arrivare entro la fine dell’estate. «Uscirà davvero presto», ha spiegato, «sarà un classico dei Blink, è incredibile».